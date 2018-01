Fahrländer Grundschule dauerhaft dreizügig

Neuigkeiten zu gleich mehreren Grundschulen oder Grundschulprojekten im ganzen Stadtgebiet vermeldete Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel jetzt. So soll es an der Fahrländer Grundschule nicht nur temporär, sondern dauerhaft drei Klassenzüge geben. In Babelsberg soll ein Gutachten die Standortwahl zwischen Medienstadt und Sandscholle erleichtern.