Potsdam

Die Potsdamer Polizei hat am Freitag Fotos von 22 gestohlenen Fahrrädern auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Sie waren Ende März in Potsdam Drewitz gestohlen worden. Bislang hat sich noch kein Eigentümer gemeldet. Über die Bilder versprechen sich die Beamten nun neue Hinweise zur Herkunft der Räder-

In der Nacht vom 26. zum 27. März 2019 hatten Zeugen drei Männer in einem Waldstück in der Günther-Simon-Straße in Potsdam-Drewitz dabei beobachtet, wie sie mehrere Fahrräder auf einen Transporter luden. Sie alarmierten die Polizei.

Die Brandenburger Polizei hat 22 Räder in Potsdam-Drewitz sichergestellt. Nun werden die Eigentümer des Diebesguts gesucht.

Diese nahm zwei Männer aus Bosnien-Herzegowina sowie einen Deutschen fest, weil sie den Besitz der Räder nicht vorweisen konnten. Neben den 22 Fahrrädern wurden noch diverse Elektronikartikel und Werkzeuge in dem Transporter aufgefunden. Gegen die 41-, 38- und 22-jährigen Männer wird wegen schweren Diebstahls ermittelt.

Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Räder geben könne, werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 0331 5508 1158 bei der Kriminalpolizei in Potsdam zu melden.

Von MAZonline