Babelsberg

Ein Fahrraddieb konnte nach einem Zeugenhinweis am Montagabend festgenommen werden. Der 42-jährige Moldawier war beobachtet worden, wie er ein Fahrrad an einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße entwendete und sich damit in einen Bus in Richtung Berlin setzte.

Beschleunigtes Verfahren

Berliner Beamte stellten den Mann nach Hinweis aus Potsdam und übergaben ihn an die Kollegen in der Landeshauptstadt. Am Dienstag wurde der Fahrraddieb im Rahmen eines beschleunigten Gerichtsverfahren am Amtsgericht Potsdam vorgeführt, wo eine Untersuchungshaft angeordnet wurde.

Von MAZonline