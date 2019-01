Potsdam

Die Potsdamer Verkehrsbetriebe warnen derzeit verstärkt vor falschen „Defekt“-Aufklebern an ihren Ticketautomaten. Dass Fahrgäste, die sich wegen der vermeintlich nicht funktionierenden Automaten keinen Fahrschein kaufen und dann beim „Schwarzfahren“ erwischt werden, trotzdem 60 Euro Strafe zahlen sollen, wie der ViP mitteilt, gerät nun in die Kritik. In solchen Fällen könne weder von einem Verschulden des Fahrgastes noch von einem vorsätzlichen Erschleichen von Leistungen die Rede sein, teilt die Fraktion „Die Andere“ mit.

„Mit diesem Verhalten geht der Verkehrsbetrieb ausgerechnet gegen diejenigen vor, die den öffentlichen Nahverkehr nur gelegentlich nutzen“, so die Mitteilung weiter. Kontrolleure sollten stattdessen das Nachlösen eines Fahrscheins erlauben und Kulanz walten lassen. Die Fraktion kündigt an, dass sie Betroffene „in einem möglichen Rechtsstreit“ unterstützen wolle.

Von Peter Degener