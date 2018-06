Potsdam

Am frühen Samstagmorgen wurden in der Hans-Albers-Straße einen Geldautomat gesprengt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Gerät genau um 3:27 Uhr in einem Automatenraum gesprengt. Zeugen berichteten von einem lauten Knall und Rauchentwicklung.

Anschließend, so die Polizei, flüchteten die Täter mit mehreren tausend Euro Beute in einem dunklen Pkw in Richtung Sterncenter.

Schon wenig später übernahm die SOKO „Geld“ des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Auch Kriminaltechniker waren im Einsatz und sicherten Spuren.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten, sich beim Landeskriminalamt unter LKA212@polizei.brandenburg.de oder telefonisch unter 0335-5614343 zu melden.

Insbesondere sucht die Polizei zwei männliche Zeugen, die sich zur relevanten Zeit in einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle aufgehalten haben sollen.

Von MAZonline