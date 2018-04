Feuer beschädigt Jacht in Krampnitz

Potsdam. Am frühen Abend um kurz vor 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr am Ostersamstag über eine brennende Segeljacht in Krampnitz informiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein noch an Land stehendes Segelboot aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Der Brand konnte jedoch schnell löschen und größerer Schaden verhindern werden. Das Boot wurde nur leicht beschädigt. Als Brandausbruchsstelle wurde eine Kabeltrommel ausgemacht.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf.

Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Von MAZonline