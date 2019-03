Potsdam-Fahrland

Zu einem verheerenden Wohnungsbrand kam es am Freitagmittag im Potsdamer Ortsteil Fahrland.

Sturm drückt Flammen vom Balkon in die Wohnung

In der Gartenstraße brach das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort hatten die Flammen sich auf den Balkons ausgebreitet. Der Wind des Sturmtiefs hatte den Brand weiter angefacht und in die Wohnung gedrückt. Beide Obergeschosswohnungen sind nach ersten Erkenntnissen durch den Brand stark beschädigt und verrußt.

Zur Galerie Die oberste Etage eines Wohnhauses in Potsdam-Fahrland hat am Freitagmittag gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hier Fotos zum Brand.

Die anderen Mietparteien des Hauses kämpfen nun mit einem Wasserschaden durch die Löscharbeiten. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte und aufmerksamer Ersthelfer wurden alle Personen aus dem Brandobjekt unverletzt gerettet. Durch den massiven Löscheinsatz auch über eine Drehleiter konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Feuerwehr-Drehleiter versackt im Boden

Ärgerlich für die Feuerwehr Potsdam war allerdings das Wetter und die Beschaffenheit der Aufstellfläche. Mit dem tonnenschweren Drehleiterfahrzeug sackte die Feuerwehr in den weichen Boden ein und musste sich gegenseitig mit schwerem Gerät rausziehen. Dies verzögerte den Einsatz-Ablauf.

Von MAZonline