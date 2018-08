Teltower Vorstadt

Einige Anwohner des Wohngebiets an der Friedrich-Engels-Straße in Potsdam wurden in der Nacht zu Freitag jäh aus dem Schlaf gerissen. Gegen 2 Uhr nachts wurden Teiles eines Baum mit einer Kettensäge gefällt. Der Lärm war unüberhörbar.

Der Leiterwagen reicht bis in die Baumkrone. Quelle: Laines Rumpff

Der Baum stand zwischen zwei Wohnblöcken und drohte umzukippen. Außerdem zeigte sich ein großer Riss im Baum. Anwohner verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Baum wird in Stücke zersägt

Die Feuerwehrkräfte beschlossen den morschen Teil des Baumes mithilfe eines Leiterwagens abzusägen. Da dieser zu groß war, um in einem Stück entfernt zu werden, zerteilten sie den Baum Stück für Stück.

Von MAZonline