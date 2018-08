Teltower Vorstadt

Einige Anwohner des Wohngebiets an der Friedrich-Engels-Straße in Potsdam wurden in der Nacht zu Freitag jäh aus dem Schlaf gerissen. Gegen 2 Uhr nachts wurden Teile eines Baumes mit einer Kettensäge gefällt. Der Lärm war unüberhörbar.

Der Baum stand zwischen zwei Wohnblöcken und drohte umzukippen. Außerdem zeigte sich ein großer Riss im Baum. Anwohner verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Baum wird in Stücke zersägt

Die Feuerwehrkräfte beschlossen den morschen Teil des Baumes mithilfe eines Leiterwagens abzusägen. Da dieser zu groß war, um in einem Stück entfernt zu werden, zerteilten sie den Baum Stück für Stück. „Ob es auf den derzeitigen Astbruch zurückzuführen ist, können wir weder bestätigen noch ausschließen“, so eine Stadtsprecherin.

Bereits seit Ende Juli warnen die Stadt Potsdam und die Schlösserstiftung aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze vor verstärktem Astbruch. „Aufgrund der eingeschränkten Wasserversorgung und der erhöhten Oberflächenspannung durch die Sonne lassen bis dahin völlig gesunde Bäume mit grünem Laub Äste los. Dadurch ist es auch so unvorhersehbar“, erklärt Lars Severin vom städtischen Bereich Grünflächen. „Im Vorhinein kann man daher auch nicht viel machen. Wir sind bemüht, die Verkehrssicherheit zu wahren.“

Nächstes Jahr weniger Birken und Linden

Mindestens 14 solcher Fälle sind bekannt – beispielsweise kam es zu Astbrüchen in der Heinrich-Mann-Allee, in Krampnitz und in der Templiner Straße. Personen wurden nicht verletzt, allerdings beschädigten herabstürzende Äste zwei Autos am Weberplatz. Die Stadt bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere sollte man sich nicht lange unter alten Bäumen aufhalten. Panik möchte man aber nicht schüren, so Severin.

Helfen können Bürger, indem sie die Schatten- und Sauerstoffspender wässern. „Es ist eine schwierige, bedauerliche Situation“, sagt Lars Severin. „Die richtigen Folgen dieser Dürre werden wir erst nächstes Jahr sehen – da werden wir sehr viele Birken und Linden verlieren.“

Neun Meter lange Äste stürzen herab

Auch in den Parkanlagen der Potsdamer Schlösserstiftung wurden seit Beginn des Monats an allen Eingängen Schilder aufgehängt, die vor Starkastabbrüchen warnen. Gut 57 000 Bäume befinden sich in den Parkanlagen. Im vergangenen Jahr hatte Sturmtief „Xavier“ für großen Schaden gesorgt – 240 Bäume wurden vernichtet, hinzu kommen 270 Kronenausbrüche und 405 Bäume, die trotz Brüchen noch zu retten sind. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 600 000 Euro. Die Aufräumarbeiten wurden in diesem Frühjahr abgeschlossen, die Nachpflanzungen und Pflege werden jedoch noch bis zum Jahresende andauern.

Durch die Trockenheit hat es nun schon ein Dutzend Starkastabbrüche in den Parkanlagen gegeben, erklärte der Schlösserstiftungs-Sprecher Frank Kallensee auf MAZ-Nachfrage. „Die heruntergekommenen Äste haben einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern und sind bis zu neun Meter lang. Deshalb bitten wir alle Besucher, sich nur auf den Wegen aufzuhalten.“

Derzeit beräumen die Gärtner die Schäden. Ähnliche Fälle mit solchen Ausmaßen habe es in der bisher noch nicht gegeben. „Aber wir beobachten in den vergangenen zwei, drei Jahren vermehrt sogenanntes Totholz durch Hitzestress.“ Wie groß der Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden

Von MAZonline/Anne Knappe