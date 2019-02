Bornstedt

Aus bislang unbekanntem Grund kam es am Freitagabend in Potsdam-Bornstedt zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer noch am Abend unter Kontrolle bringen. Größeren Schaden an der Wohnung konnte sie allerdings nicht mehr verhindern.

Von RND