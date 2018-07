Potsdam

Er sollte eigentlich aufpassen, dass das trockene Gras nicht in Brand gerät, sie wollte einfach nur das Feuerwerk genießen - doch am Ende des Freitagabend im Potsdamer Volkspark sind Cyril Dahlgrün und Lisa Zander verlobt. Der 30-jährige Stadt- und Regionalplanungsstudent aus Potsdam machte seiner Freundin auf der großen Bühne vor dem Publikum zu Beginn der 17. Feuerwerkersinfonie einen Heiratsantrag - in seiner Feuerwehruniform.

Jubel beim "Ja"

Zunächst interviewte die Moderatorin den stellvetretender Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Potsdam-Bornstedt zur Brandgefahr bei Trockenheit und den Sicherheitsmaßnahmen im Volkspark - doch dann rief Cyril Dahlgrün seine Freundin Lisa auf die Bühne. "Erst dachte ich, dass er sich vielleicht bedanken will - doch dann war es mir schnell klar", sagte die 28-Jährige hinterher sichtlich gerührt. Auf der Bühne sagte die Arzthelferin natürlich "Ja", auch wenn das im Jubel des Potsdamer Publikums unterging.

Beim lang geplanten Antrag halfen auch die Feuerwehrkameraden mit: Auf dem Löschfahrzeug, das die Bornstedter Feuerwehr hinter der Bühne platzierte, prangte ein großes Plakat mit der Aufschrift "Lisa marry me".

Das Paar ist seit 12 Jahren zusammen

"Ich wusste seit Langem, dass es der Tag sein soll", erzählt Dahlgrün. Schließlich sei der 20. Juli der zwölfte Jahrestag des Paares, sie lernten sich damals in der Waldorfschule in Potsdam kennen, haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder (4 und 1 Jahre alt). "Als ich dann sah, dass die Feuerwerkersinfonie an dem Tag ist, hatte ich die richtige Gelegenheit gefunden", berichtete der junge Vater der MAZ. Lisa Zander war überhaupt zum ersten Mal mit beim Feuerwerk dabei: "Cyril ist ja dort immer mit der Feuerwehr im Einsatz, ich bei den Kindern", sagt sie. Doch diesmal hatten sie einen Babysitter - mit gutem Grund. Als Helfer bei der Freiwilligen Feuerwehr ist Dahlgrün oft im Einsatz - diesmal war es ein ganz persönlicher. "Als Feuerwehrfrau wird es eben nicht langweilig", sagt Zander.

Wann die Hochzeit soll? So weit ist das Paar noch nicht - das soll nun ganz in Ruge geplant werden. Doch vielleicht spielt das Datum auch wieder eine besondere Rolle. "Der 20.07 2020 würde doch passen", scherzten beide am Abend.

Den ersten Abend der Feuerwerkersinfonie gewann das Team "Pyrogenie" aus Berlin gegen ein Team aus Tschechien - am Sonnabend treten Pyro-Teams aus Belgien und den Niederlanden gegeneinander an. Danach wird der Gesamtsieger gekürt.

