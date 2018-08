Zehn Millionen Gäste in 25 Jahren

Potsdam Filmparkgeburtstag in Potsdam - Zehn Millionen Gäste in 25 Jahren Der Babelsberger Filmpark hat viel zu bieten, doch vielen Familien mit Kindern fehlt das Geld, dies zu erleben. 2500 sozial bedürftige Menschen durften zum Filmpark-Geburtstag kostenlos kommen.

Im Filmpark wurde am Sonntag das 25-jährige Jubiläum gefeiert. 2500 sozial bedürftige Menschen kamen kostenlos in den Park und in die Stuntshow. Quelle: Julian Stähle