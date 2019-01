Potsdam

Rund 59.000 Menschen leben und arbeiten im Sperrkreis, der einen Radius von 800 Metern um den Fundort hat. Er wird begrenzt durch die Dortustraße, Yorckstraße, Am Kanal, Burgstraße, die Nuthe, Humboldtring, Friedhofsgasse, Wirtschaftswege rund um den Brauhausberg sowie in der Templiner Vorstadt durch die Templiner Straße, Leipziger Straße und den Stichweg zum Havelufer.

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem die Speicherstadt, die Staatskanzlei Brandenburg, der Landtag sowie mehrere Ministerien, der Hauptbahnhof, die Polizeidirektion, zwei Pflegeheime, eine Einrichtung des betreuten Wohnens, die Comenius-Schule, das Sport- und Freizeitbad „blu“, das Hotel Mercure, das Rechenzentrum, der Neue Markt, der Alte Markt, die Freundschaftsinsel, das Extavium, und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Hier können Sie nachschauen, ob der Sperrkreis Sie betrifft:

Die westliche Sperrkreisgrenze liegt an der Dortustraße, nördlich an der Yorckstraße und der Straße am Kanal, welche allesamt frei befahrbar bleiben. Südlich wird die Heinrich-Mann-Allee stadteinwärts bis zur Friedhofsgasse frei bleiben. Die Friedrich-Engels-Straße, wo sich auch die MAZ-Redaktion und -Druckerei befinden, liegt teilweise in der Nähe des Hauptbahnhofs im Sperrkreis – ab der Friedhofsgasse bleibt sie offen.

Das Wohngebiet Zentrum-Ost ist nicht betroffen. Auch der Wissenschaftspark „ Albert Einstein“ auf dem Telegrafenberg liegt außerhalb des Sperrkreises, dessen östliche Grenze die Spitze der Freundschaftsinsel gegenüber der Nuthemündung in die Havel ist.

Von Rainer Schüler