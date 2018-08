Potsdam

Es ist bereits die 20. Auflage der Schlössernacht in Potsdam – und sie bringt einige Veränderungen für Besucher mit sich. Diese würden „aus dem Staunen nicht herauskommen“, heißt es bei der Stadt. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Was ist neu bei der 20. Auflage?

Wie berichtet, wird es in diesem Jahr kein Vorabendkonzert geben. Dafür findet die Schlössernacht erstmals an zwei Abenden statt. Sie öffnet am Freitag, den 17. August, um 18 Uhr und am Samstag, den 18. August, um 17 Uhr ihre Pforten. Letzter Einlass ist um 23 Uhr.

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter raten Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Parkplätze rund um den Park stünden nicht zur Verfügung, auch mit Straßensperrungen ist zu rechnen. Vom Hauptbahnhof fährt etwa die Tram-Linie 91 im 20-Minuten-Takt zum Luisenplatz-Süd. Auch ein kostenfreier Shuttlebus wird eingesetzt. Alle Informationen zur Anfahrt können Sie auch hier nachlesen. Für Fahrradfahrer werden am Luisenplatz kostenfrei bewachte Stellplätze zur Verfügung gestellt.

Welche Programmhighlights gibt es?

Künstlerisch und Kulinarisch erwartet die Gäste ein buntes Programm. Beispielsweise wird die französische Künstlergruppe Transe Express mit ihrem menschlichen Mobilé eine tolle Show bieten. Die drei jeweils sechs Meter hohen, puppenartigen Diven werden in ausladenden Reifröcken durch die Menge schweben. Dazu werden an jedem Abend Prominente bei einzigartigen Hörerlebnissen Werke von Autoren lesen, die einen Bezug zu Berlin, Potsdam oder Brandenburg haben. Am Freitag sind das Robert Stadlober & Ulrich Noethen, Benno Fürmann sowie Max Moor, am zweiten Tag dann Martina Gedeck, Katja Riemann und Katharina Thalbach. Die Highlights im Programm der Schlössernacht haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengestellt. Einen Überblick über das weitere Programm finden Sie auf der Webseite der Schlössernacht – und in unserer interaktiven Karte.

Wird es wieder ein Feuerwerk geben?

Nein, das Feuerwerk wird in diesem Jahr nicht stattfinden. „Wegen der hohen Waldbrandgefahr haben wir gewechselt. Niemand möchte einen Brand auslösen“, erklärte der Berliner Veranstalter Kultur im Park GmbH. Geplant war als besonderer Höhepunkt am Freitag- und am Samstagabend jeweils um 22 Uhr und um Mitternacht ein „fantasievolles, musikalisch untermaltes, barockes“ Feuerwerk – wie bisher üblich. Statt einer Show mit Funken und offenem Feuer wird es nun eine Inszenierung mit Licht, Laser, Musik und Rauch geben.

Was muss durch die Trockenheit noch beachtet werden?

Die Schlösserstiftung hat bereits vor der Schlössernacht eine „Warnung vor Astabbrüchen“ herausgegeben. Gerade die Altgehölze leiden in den Parkanlagen unter der anhaltenden Trockenheit, so die SPSG. Es wurden Abbrüchen von Ästen mit bis zu 50 Zentimetern Durchmesser und 15 Metern Länge entdeckt. Besuchern wird deshalb ausdrücklich vor dem Aufenthalt unter Altbäumen abgeraten.

Gibt es noch Karten?

Über 25.000 Tickets wurden bereits unter die Leute gebracht. Die Veranstalter erwarten, dass „weit über 30.000 Tickets für beide Tage verkauft werden“. Noch aber sind Karten zu haben für 39 Euro (Normalpreis) bzw. 29,95 Euro (ermäßigt) zu haben.

Wo kann ich noch Tickets bekommen?

Karten gibt es beispielsweise in der MAZ-Ticketeria am Nauener Tor (Friedrich-Ebert-Straße 85/86), im Sterncenter, in der MAZ-Pyramide (Friedrich-Engels-Straße 24) sowie an der Abendkassen (Eingang Historische Mühle und Grünes Gitter). An allen anderen Eingängen benötigen Sie für den Zutritt ein gültiges Ticket.

Von MAZOnline