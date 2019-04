Schlaatz

Im Falkenhorst hat ein Unbekannter am Sonntagabend eine 28-Jährige aus Afghanistan attackiert. Sie war mit ihrem Sohn (8) unterwegs. Als sie gegen 19 Uhr einen Hauseingang betreten wollte, kam nach ihren Angaben, die der Sohn bestätigte, ein Mann von hinten und zog der Frau am Kopftuch sowie an den Haaren. Hierbei erlitt sie Schmerzen am Kopf und im Nacken. Der Mann verschwand sofort wieder. Die Polizei nahm Anzeige wegen Körperverletzung auf und sucht den Angreifer. Er wird wie folgt beschrieben: 1,90 m groß, 45-50 Jahre alt, offenbar deutscher Herkunft, blonde Stoppelhaare, graues T-Shirt.

Hinweise unter 5508-1224.

Von MAZonline