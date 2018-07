Waldstadt

Mit einer Schreckschusspistole wollte eine Frau am Freitagabend um 22.45 Uhr im Liefeldsgrund in der Waldstadt II eine Gruppe Jugendliche bändigen. Die 32-Jährige fühlte sich von den Jugendlichen vor ihrem Wohnhaus gestört. Sie begab sich zu ihnen, um sie zur Ruhe zu ermahnen – und trug dabei die Waffe als verstärkendes Argument offen am Körper.

Streit eskaliert, Frau feuert

Es kam zum Streit und die Situation eskalierte. Ein 15-Jähriger schubste die Frau, die daraufhin einen Schuss abgab. Niemand wurde verletzt; alle Beteiligten zogen sich zurück. Die Polizei suchte die Frau auf. Sie war alkoholisiert und pustete 1,34 Promille. Nach eigenen Angaben stand sie auch unter dem Einfluss von Medikamenten.

Weitere Waffen in Wohnung entdeckt

Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung fanden Polizisten die Schreckschusspistole sowie weitere legal in ihrem Besitz befindliche Gas- und Federdruckwaffen. Alle Waffen wurden sichergestellt. Die Kripo ermittelt.

Von MAZOnline