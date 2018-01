Frau schläft mit Zigarette ein und landet in Klinik

Potsdam. Eine Frau ist in einer Wohnung in einem Potsdamer Obdachlosenheim mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und hat dadurch Gesichtsverbrennungen erlitten. Rettungskräfte brachten die 58-Jährige in der Nacht zum Samstag ins Unfallkrankenhaus Berlin, wie die Polizei mitteilte.

Zigarette entzündete das Bettzeug

15 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren zu der Wohnung gefahren, nachdem eine weitere Person gegen 02.00 Uhr den Vorfall gemeldet hatte. Es handelte sich laut Polizei um einen Mitarbeiter eines Obdachlosenheims, in dem die Frau lebt. Der ausgelöste Rauchmelder habe ihn aufmerksam gemacht.

Ein Feuer durch die brennende Zigarette habe es in der Wohnung nicht gegeben als die Einsatzkräfte bei der Frau eintrafen, teilte die Polizei weiter mit. Sie hatte beim Einschlafen im Bett gelegen. Zwar habe die brennende Zigarette das Bettzeug entzündet. Die Feuerwehr konnte dieses Feuer aber schnell löschen, so dass andere Möbelstücke nicht in Brand gerieten.

Der Vorfall hat für die Frau möglicherweise noch ein Nachspiel. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, wie es weiter hieß.

Von MAZonline/dpa