Berliner Vorstadt

Eine Frau (28) stand am Freitagmorgen um 00.23 Uhr an einer Haltestelle an der Glienicker Brücke, als sie plötzlich von hinten am Kragen gepackt und ihr ins Gesicht geschlagen wurde. Ein Unbekannter forderte laut ihren Angaben die Herausgabe des Mobiltelefons. Die junge Frau wehrte sich, indem sie dem Mann zwischen die Beine trat. Der Angreifer flüchtete in Richtung Menzelstraße. Die Beamten konnten den Verdächtigen dann im Umfeld aber nicht aufgreifen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Mann war etwa 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke. Die Polizei fragt: Wer konnte in der Nacht auf Freitag Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen? Hinweise dazu bitte unter Telefon 0331/ 550 80.

Von MAZonline