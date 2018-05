Potsdam

Am Montagvormittag betrat eine Frau einen Lebensmittelladen in der Gutenbergstraße in der Potsdamer Innenstadt. Doch anstatt in aller Ruhe einzulaufen, führte sie sich aggressiv auf und verschüttete mitten im Laden ein mitgebrachtes Getränk.

Das gefiel den Besitzern überhaupt nicht und riefen die Polizei. Sie berichteten den Beamten von dem Vorfall und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung durch. Das half, denn wenig später trafen die Polizisten besagte Frau an der Friedrich-Ebert-Straße/ Gutenbergstraße.

Nun hatten aber die Polizisten ein Problem. Die Frau hatte ihre aggressive Stimmung noch nicht abgelegt. Zudem verweigerte sie die Herausgabe ihrer Personalien.

Als die 38-Jährige nun zur Identitätsfeststellung mitgenommen werden sollte, schlug sie um sich. Die Beamten legten ihr daraufhin Handschellen an. Ruhe gab die Frau jedoch noch immer nicht. Daher wurde sie in Polizeigewahrsam genommen.

Wie sich dort herausstellte, hat die 38-Jährige keinen festen Wohnsitz.

Von MAZonline