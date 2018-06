Mit einem Badefest haben die Gemeinden Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf am Samstag ihr erneuertes Freibad Kiebitzberge eröffnet. Rund sechs Millionen Euro wurden nach den Worten des Kleinmachnower Bürgermeisters Michael Grubert (SPD) insgesamt investiert, um das 42 Jahre alte Bad zu sanieren, zu erweitern und zu verschönern - es ist das bislang einzige erfolgreiche Projekt der drei Kommunen. Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB) erinnerte an den Bau der Anlage vor 42 Jahren durch die Teltower Industriebetriebe und wünschte dem Bad weitere 42 Jahre Lebenszeit. „Das Ergebnis rechtfertigt alle Ausgaben“, fand er. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) war so begeistert vom runderneuerten Bad, dass er den mehreren hundert Eröffnungsgästen sogleich den Bau einer gemeinsamen Schwimmhalle in Aussicht stellte; ein Standort wurde aber noch nicht genannt.

Das Bürgermeister-Trio von „TKS“, Thomas Schmidt (Teltow, SPD), Bernd Albers (Stahnsdorf, BfB) und Michael Grubert (Kleinmachnow, SPD; v.l.n.r.) eröffnete am Freitag das erneuerte Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow; Grubert sogar mit einem Startsprung vom Block, deshalb hier noch in kurzer Sporthose. Quelle: Rainer Schüler

Das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken sind immer noch am selben Standort, bestehen aber nicht mehr aus Kacheln, sondern aus Edelstahl. Neu sind Nackenduschen und Breitspeier; die alte Rutsche wurde aufgearbeitet und wieder aufgestellt. Die frühere Baracke der Schwimm-Meister ist einem schicken, 20 Quadratmeter großen Haus mit eigenem Sanitärtrakt gewichen. Die Sauna wurde erweitert.

Auf ein Bestandsgebäude aus DDR-Zeiten hat man eine hochmoderne Solaranlage montiert, die dank Wärmetauscher sogar nachts und im Winter Wärme liefert. Damit betreibt man nicht nur die Saune, sondern heizt auch die Schwimmbecken auf 24 bis 25 Grad auf. Die Anlage hat rund 242000 Euro gekostet, von denen der Bund 200000 beigesteuert hat, denn das Bad hatte sich zusammen mit rund 200 weiteren Kommunen an einem Wettbewerb um Fördermittel eines Programms zur „Solaren Substitution“ beteiligt und war unter die besten zehn gekommen.

Die eigentliche Wärmeerzeuger-Anlage kostet rund 18000 Euro und ist auf die Größe eines normalen Einfamilienhauses dimensioniert. Sie soll als Anschauungsobjekt das Nachahmer-Interesse einer Region wecken, in der es – bis in die Berliner Stadtrandbezirke hinein – rund 20000 Ein- und Mehrfamilienhäuser gibt. Viele davon haben ihre Gasheizungen zur Wendezeit installiert; die Lebenszeit dieser Anlagen läuft jetzt ab. Ein Austausch steht an, vielleicht gegen Systeme, die ohne importiertes Erdgas etwa aus Russland auskommen.

Die Gäste der Eröffnung waren sichtlich gut gelaunt, nicht nur, weil es Freibier gab. Jungmusiker aus Kleinmachnow und der Partnerstadt Schopfheim im baden-württembergischen Landkreis Lörrach gaben ein gemeinsames Konzert, an dem auch die beiden 14-jährigen Söhne von Susann Franz (47) teilnahmen, ein Horn und ein Fagott. „Die beiden dürfen heute leider noch nicht ins Wasser“, bedauerte die Mutter, die auch noch „zwei Saxophone“ aus Schopfheim zu Gast hat. Die Zwillinge hatten nämlich weitere Auftritte am selben Tage und mussten sich bis Sonntag gedulden. „Das Bad war immer sehr gepflegt, aber schon recht alt“, sagt Susann Franz, die selber „nicht so der Badetyp“ ist: „Aber die Kinder lieben das. Und das Bad ist wirklich schön geworden.“

Von Rainer Schüler