Potsdam

Nein, diese Serie ist nichts für zartbesaitete Menschen: „Jerks“ (etwa: Trottel) hat ein sehr hohes Fremdschäm-Potential. Produzent und Hauptdarsteller Christian Ulmen sagt selbst, dass sie „für alle Menschen, die das Bedürfnis haben, ihr Schamgefühl mit lieben Freunden zu teilen“ die perfekte Serie sei.

In der Serie spielen Ulmen und Fahri Yardim (bekannt u.a. als Tatort-Kommissar neben Til Schweiger) zwei dicke Freunde, die kein Fettnäpfchen auslassen. Gedreht wird in Potsdam und im Umland.

Anfang 2017 startete die Serie auf dem Video-on-Demand-Portal maxdome und wurde später auf Pro7 gezeigt. Im Frühjahr 2018 lief die zweite Staffel – und anscheinend können die Fans nicht genug davon bekommen. Am Montag kündigte Christian Ulmen via Facebook die dritte Staffel an.

Gibt Neues aus Potsdam! Muss los! ❤️ Gepostet von Christian Ulmen am Montag, 28. Mai 2018

Die ersten Reaktionen im Netz waren euphorisch, die Fans auf der Facebook-Seite von Christian Ulmen sind sich einig: „Super Jungs!“, schreibt einer unter den Post. Ein anderer schreibt „Wäre auch ne absolute Frechheit wenn nicht. Erst hier süchtig machen und dann den Stoff entziehen“. Für einen Facebook-Nutzer ist das gar die „beste Nachricht des Tages“, für einen anderen sogar die „beste Nachricht des Jahres“. Kurz zusammengefasst lesen sich die Kommentare so: „whoop whoop“, „fantastisch“, „Wahnsinn“, „ich stell schon mal den Aperol kalt“, „sehr geil“ und „immer weiter machen, grandioses Format“.

Dass die Serie überhaupt einen dritten Aufguss erhält, ist jedoch nicht selbstverständlich. Ein Quotengarant ist die Serie nicht.Das Ende der ersten Staffel sahen gerade mal 310.000 Zuschauer auf Pro7. Und auch die zweite Staffel fesselt nicht die Massen vor dem Bildschirm.

