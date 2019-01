Potsdam

Die Friedrich-Engels-Straße ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr voll gesperrt worden. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben. Grund war der Austritt einer unbekannte Chemikalie in einem Wohnhaus in der angrenzenden Straße „Zum Wasserturm“.

Laut einem Polizeisprecher war die „leicht basische“ Flüssigkeit im Kellergeschoss ausgelaufen. „Es handelt sich vermutlich um ein Reinigungskonzentrat“, sagte Einsatzleiter Stefan Schwandt der MAZ. Der Bereich wurde neutralisiert und gereinigt. Die Flüssigkeit wird nun dem Umweltamt übergeben.

Auch auf der Straße war am Nachmittag ein beißender Geruch wahrzunehmen. Autofahrer auf der Friedrich-Engels-Straße wurden durch die Friedhofsgasse zur Heinrich-Mann-Allee umgeleitet.

Aufgang der Hausbewohner wird evakuiert

Nachdem ein Bewohner wegen des Geruchs den Notruf informiert hatte, war die Feuerwehr mit Atemschutzmasken im Einsatz. Mehrere Krankenwagen waren sicherheitshalber vor Ort. Auch ein kleiner Bus wurde bereitgestellt, damit die Bewohner des Aufgangs evakuiert werden konnten.

Von MAZonline