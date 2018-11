Potsdam Friedrich Mielke beigesetzt - Ex-Denkmalpfleger Friedrich Mielke beigesetzt Er war Ende der 60er Potsdams Chef-Denkmalpfleger und hat die Treppenforschung begründet. Jetzt ist der Ende September gestorbene Friedrich Mielke beigesetzt: Auf seinem Grab steht ein Minarett.

Der Treppenforscher Friedrich Mielke ist am Montag in Potsdam beigesetzt worden, in einem selbst entworfenen Treppenturm. Quelle: Rainer Schüler