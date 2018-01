Potsdam. Bei einem Unfall am frühen Samstagabend ist ein Fußgänger in der Fahrländer Chaussee leicht verletzt worden. Er lief am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ketziner Straße, als ein PKW mit der rechten Fahrzeugseite mit dem 30-Jährigen kollidierte. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Von MAZonline