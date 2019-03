Groß Glienicke

Ein ungenutzte Garage ist am Dienstagnachmittag in der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro an der Gebäudefassade und der Inneneinrichtung. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Bereits gegen 16 Uhr soll es auf dem Grundstück zum Brand eines Sessels gekommen sein, der von einem Zeugen gelöscht werden konnte. Gestern waren Kriminaltechniker vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/55080 zu wenden.

Von MAZonline