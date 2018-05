Innenstadt

Die traditionell ausgerichtete „Gartenschönheit in Vasen“ vom Potsdamer Verein Urania und den Vereinsfreunden der Freundschaftsinsel findet in diesem Jahr zwei Mal statt. Seit mehr als 15 Jahren ist die Ausstellung Auftakt für die „Offenen Gärten“ in Potsdam und Umgebung. Doch die leuchtende Blumenpracht aus Arrangements von Kornblumen, Pfingstrosen und all dem, was Gärtner in ihren grünen Idyllen finden und zusammenstellen, ist erstmals ab Donnerstag bis Sonntag im Hof des Urania Vereins in der Gutenbergstraße zu sehen. Zudem wird dort die Kunstausstellung „Farbe ist Klang. Bilder von Dieter Lange“ eröffnet.

Grund für den Ortswechsel ist eine Ausstellung im sonst traditionellen Veranstaltungsort, dem Pavillon auf der Freundschaftsinsel. Der Pavillon ist Ausstellungsfläche des Brandenburgischen Kunstvereins Potsdam. „Die Ausstellungen sind langfristig geplant. Wir verstehen, dass man solche Planungen nicht einfach für ein Wochenende aushebeln kann“, sagt Urania-Geschäftsführerin Karin Flegel. Stattdessen stellt der Kunstverein den Pavillon Mitte Juni zur Verfügung. Damit hätte man die Auftaktveranstaltung aufgeben müssen.

Zweite Veranstaltung wieder am traditionellen Ort

„Stattdessen haben wir uns für zwei Veranstaltungen entschieden – diese Woche und eine Sonderaktion der Gartenschönheit in Vasen am 16. und 17. Juni“, sagt der Vorsitzende des Vereins Freunde der Freundschaftsinsel, Jörg Näthe. Blumenpracht und Insel gehen für den ehemaligen Inselgärtner Hand in Hand, zum Anlass wird der Geburtstag von Eva Foerster genommen. Sie war die Frau von Karl Foerster, der mit seiner herausgegebenen Zeitschrift „Gartenschönheit“ als Namensgeber für die beliebte Ausstellung diente, die hunderte, oft tausende Menschen besuchten, wie Jörg Näthe berichtet.

In den vergangenen Tagen hat er den Urania-Hof selbst hergerichtet, erste Töpfe und Holzkisten aufgestellt, damit sich die Sträuße von den restlichen Blühern im Garten abheben können. „Natürlich ist das im grünen Hinterhof eine ganz andere Situation als im Pavillon auf der Freundschaftsinsel. Hier ist es rustikaler, doch die Menschen mögen es nostalgisch“, sagt Näthe. Mehr als 20 Blumenkünstler haben zugesagt, darunter die Begründerin der Offenen Gärten in Potsdam, Renate Bormann, die Landschaftsarchitektin Veronika von Bechtolsheim und der Botanische Garten Potsdam.

Wer bringt spontan einen Blumenstrauß vorbei?

Urania-Geschäftsführerin Flegel sieht in der Not um das Platzproblem auf der Freundschaftsinsel inzwischen eine Tugend. Sie hat das Motto abgewandelt und „Gartenschönheit im Hof“ getauft. Sträuße in Vasen müssen es trotzdem sein – und die Definition ist weit, um Kreativität nicht einzuschränken. Es tut auch eine alte Milchkanne oder ein Krug. „Jeder kann heute einen selbstkreierten Blumenstrauß spontan vorbeibringen“, sagt Flegel. Ab 9 Uhr werden sie entgegen genommen, um auf der kurzlebigen Ausstellung von dem ehemaligen Inselgärtner Jörg Näthe in Szene gesetzt zu werden. „Blumensträuße in Vasen zu stellen, klingt simpel. Aber manchmal erfreuen die einfachsten Dinge am meisten“, sagt er.

Info: Die „Gartenschönheit in Vasen“ sowie die Ausstellung des Künstlers Dieter Lange werden heute um 17 Uhr in der Gutenbergstraße 71/72 mit musikalischem Programm eröffnet.

Von Christin Iffert