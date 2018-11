Griebnitzsee

An die Grenzöffnung 1989zwischen DDR und BRD erinnerte das Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte am Freitagvormittag an der Mauergedenkstätte Griebnitzsee. Traditionell lädt es an jedem 9. November zu einer Gedenkveranstaltung ein.

Diktaturen können immer wieder entstehen; Demokratie dürfe nicht als selbstverständlich betrachtet werden, sagte Vereinsvorsitzender Manfred Kruczek am Reststück der Berliner Mauer. Das Forum fordert, dass jeder Schüler mindestens einmal eine Gedenkstätte zum DDR-Unrecht oder zur Nazi-Herrschaft besucht haben.

Am 9. November 1989 wurde in Berlin die Mauer geöffnet, DDR-Bürger konnten erstmals frei in den Westen gelangen.

Von MAZonline