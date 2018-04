Potsdam

Die Nagelkreuzgemeinde Potsdam, die jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde Potsdam haben am frühen Mittwochabend gemeinsam zu einer Prozession unter der Überschrift ein: „Potsdam trägt Kippa“ eingeladen.

Beginn war um 18 Uhr in der Seelenbinderstraße. Rund 200 Menschen kamen zusammen – und es wurden immer mehr. Gemeinsam wollte man über die Seelenbinderstraße, Schloßstraße in die Ebert-Straße und von dort in die Brandenburger Straße einbiegen und zum Brandenburger Tor gelangen.

Von MAZonline