Geheimnisse der Orchidee gelüftet

Sie sind zarte Pflänzchen und bedürfen besonders fürsorglicher Pflege. Die Orchidee ist eine spezielle Pflanze, nicht jeder kommt auf Anhieb gut mit ihr klar. Was es bei der Pflege und Zucht zu beachten gilt, woher der ungewöhnliche Name kommt und natürlich die volle Blütenpracht erfahren Besucher noch bis nächste Woche in der Biosphäre Potsdam.