Am Stern

Ein gestohlenes Auto aus Potsdam ist wenige Stunden nach dem Diebstahl kurz vor der polnischen Grenze in einen Unfall verwickelt worden. In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde der Ford im Leibnizring gestohlen. Mit Kennzeichen, das von einem Auto in der Drewitzer Erich-Pommer-Straße entwendet wurde, war der Täter auf der A 11 Richtung Stettin in Polen unterwegs. Gegen 6 Uhr morgens geriet der geklaute Ford in einen Unfall. Der Fahrer flüchtete bevor die Polizei am Unfallort eintraf und konnte nicht gestellt werden.

Von MAZonline