Potsdam

Die Weihnachtsmärkte in Potsdam sind kein ausreichender Grund für stadtweite Sonntagsöffnungszeiten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf Antrag der Gewerkschaft Verdi in einem so genannten Normenkontrollverfahren festgestellt.

Es genüge nicht, dass die Weihnachtsmärkte einen erheblichen Besucherstrom auslösten, heißt es in dem Urteil. Es müsse zugleich ein nachvollziehbarer räumlicher Bezug zwischen den Veranstaltungen und den geöffneten Geschäften bestehen. Daran fehle es. Es sei nicht feststellbar, dass die räumliche Ausstrahlungswirkung der Märkte das gesamte Stadtgebiet erfasse.

Die Ladenöffnung am 1. und 3. Adventssonntag 2017 war laut Gerichtsbeschluss also unzulässig. Die Stadt Potsdam hatte allerdings geglaubt, dass nach dem Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz (§ 5 Abs. 1) die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass besonderer Ereignisse zulässig ist und die Weihnachtsmärkte diese Voraussetzung sind.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) forderte das Land auf, das Ladenöffnungsgesetz anzupassen. „Das Internet hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet“, sagte Hauptgeschäftsführer Mario Tobias. „Für die Händler ist das Urteil natürlich ein Schock“, kommentierte Stern-Center-Manager Frank Kosterka. Man frage sich, „welche Anlässe überhaupt zulässig sind, wenn nicht einmal Weihnachten zählt.“ Man müsse sich nun Gedanken über ein stadtweites Konzept machen und die einzelnen Aktionen besser vernetzen.

Die Stadt kündigte eine neue Verordnung für die Ladenöffnung an, in die die Hinweise des Gerichts aufgenommen werden sollen.

Von Rainer Schüler