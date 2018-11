Potsdam

Eine Potsdamerin erhielt am Donnerstag einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Um diesen ausgezahlt zu bekommen, müsse sie jedoch Transportgebühren in Höhe von 900 Euro bezahlen – in Form von Gutscheinkarten. Dem Mitarbeiter im Elektromarkt erzählte sie, wofür sie die Karten benötigte. Er wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Bekanntermaßen fordert der Täter in einem späteren Anruf, die Kartennummern telefonisch durchzusagen. Ein Gewinn hat natürlich nie stattgefunden. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall wegen versuchten Betruges.

Von MAZonline