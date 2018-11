Golm

Hohe Auszeichnung für den Potsdamer Forscher Bartholomäus Pieber: Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat dem Chemiker vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm am Donnerstag den Postdoc-Preis verliehen.

Damit ehrt das Land exzellente Forschungsleistungen herausragender wissenschaftlicher Nachwuchskräfte der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Pieber erhält den Postdoc-Preis in der Kategorie Natur- und Ingenieurwissenschaften für die von ihm als Erstautor in Zusammenarbeit mit einem Forscherteam verfasste Publikation „Kontinuierliche heterogene Photokatalyse in seriellen Mikro-Batch-Reaktoren“.

Seit 2016 Postdoktorand am MPI

Bartholomäus Pieber hat sein Studium der Chemie im Jahr 2011 an der Universität Graz mit dem Mastertitel abgeschlossen, im Jahr 2015 promovierte er dort. Anfang 2016 wechselte er als Postdoktorand an das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm, wo er seit Anfang 2018 eine eigene Forschungsgruppe leitet. In seiner mit dem Postdoc-Preis ausgezeichneten Arbeit präsentiert Bartholomäus Pieber ein Verfahren, das die Möglichkeiten zum Einsatz von Licht für chemische Reaktionen verbessert, die etwa bei der Herstellung von Arzneimitteln eine Rolle spielen. Ihm und seinem Team gelang es, hierfür preiswertere und wiederverwendbare Materialien nutzbar zu machen und dabei die Probleme verfahrensmäßig auszugleichen, die sich grundsätzlich aus der schlechten Lichtdurchlässigkeit von Feststoffen ergeben.

Historiker aus Frankfurt als zweiter Preisträger

Zweiter Preisträger ist der Historiker Dr. Christian Dietrich von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Er erhält den Postdoc-Preis für seine Publikation „Positions on Zionism in the Wake of the Colonial Policy Debate: Perspectives on Labour Zionism in the ,Sozialistische Monatshefte‘“. Christian Dietrich schloss 2009 sein Magisterstudium der Soziologie, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ab und promovierte anschließend am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam. Seit 2012 ist er Akademischer Mitarbeiter an der Axel-Springer-Stiftungsprofessur für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

In seinem mit dem Postdoc-Preis ausgezeichneten Aufsatz beschäftigt sich Christian Dietrich mit der Entwicklung der Debatte zur Kolonialpolitik innerhalb der deutschen Sozialdemokratie und bewertet dabei die Auseinandersetzung mit dem Zionismus als Revision der sozialdemokratischen Positionen zur Kolonialpolitik. Die Publikation leistet einen wichtigen Beitrag zur migrations- und gesellschaftspolitisch hochaktuellen Frage der Wahrnehmung ethnischer Minderheiten und ihrer politischen Artikulation.

Von MAZonline