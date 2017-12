Potsdam. Am späten Samstagnachmittag hatte sich ein junger Potsdamer gegen 17:30 Uhr am Bassinplatz einem Polizeifahrzeug genähert, einen dicken Filzstift gezückt und „Fuck You“ auf die hintere Tür des Wagens geschrieben. Sein Pech: In dem Polizeiauto saßen Beamte der Bereitschaftspolizei, die den Potsdamer Weihnachtsmarkt „ Blauer Lichterglanz“ absichern.

Der Schmierer wurde gestellt und jetzt wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von MAZonline