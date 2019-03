Potsdam

Im Park Sanssouci ist es erneut zu Schmierereien an einer Statue gekommen. Die Flora im Marlygarten wies einen Tag, nachdem die Holzeinfassungen entfernt worden waren, schwarze Schriftzüge auf. Sie befanden sich auf der Vorderseite der Figur.

Säubern und bewachen

„Die zwei einzigen Dinge, die wir dagegen tun können ist, die Schmierereien so schnell wie möglich zu entfernen“, sagt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, auf MAZ-Anfrage, „und Wachpersonal durch den Park zu schicken.“ Letztere Maßnahme habe aber auch ihre Grenzen, bedenke man die schiere Größe der Parkanlagen in Potsdam.

Schmierereien im Park Sanssouci. Quelle: privat

Die Potsdamerin Christina Geisler (51) hatte bei einem ihrer Spaziergänge durch den Park den Vandalismus an der Statue entdeckt und Bilder und einen Kommentar dazu in dem sozialen Netzwerk Facebook gepostet. „Sinnlos und für mich nicht nachvollziehbar diese mutwillige Schmiererei am Kulturgut“, schrieb sie. Der MAZ sagte sie: „Ich finde das furchtbar. Erst in der Stadt diese Schmierereien und jetzt auch noch im Park.“

Parkeintritt als Mittel gegen Vandalismus ?

Es folgte auch eine Diskussion über den Parkeintritt als Mittel gegen den Vandalismus. Das sieht Frank Kallensee gespalten. „Möglicherweise wäre die Hemmschwelle für solche Vandalismusfälle höher, aber sie würden damit auch nicht automatisch verhindert“, sagt er.

Graffiti-Beseitigung: Manchmal müssen Spezialisten sogar mit Druckluft anrücken – hier am Bahnhof Park Sanssouci. Quelle: Christel Köster

Heute Mittag war die Flora bereits wieder frei von den schwarzen Schriftzügen. Dafür waren die Steinrestauratoren der Schlösserstiftung ausgerückt.

Von Annika Jensen