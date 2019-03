Potsdam

Im Park Sanssouci ist es erneut zu Schmierereien an einer Statue gekommen. Die Flora im Marlygarten wies am Mittwoch, einen Tag nachdem die Holzeinfassungen entfernt worden waren, schwarze Schriftzüge auf. Sie befanden sich im Gesicht und auf der vorderen Seite des Oberkörpers der Marmor-Figur.

Säubern und bewachen

„Die zwei einzigen Dinge, die wir dagegen tun können sind, die Schmierereien so schnell wie möglich zu entfernen“, sagt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, auf MAZ-Anfrage, „und Wachpersonal durch den Park zu schicken.“ Letztere Maßnahme habe aber auch ihre Grenzen, bedenke man die schiere Größe der Parkanlagen in Potsdam.

In den Potsdamer Park-Anlagen der Schlösser-Stiftung komme es immer wieder zu verschiedenen Arten von Vandalismus, sagt Kallensee. Dazu zählt er Abbruch an den Statuen, also etwa ein Finger, Graffiti auf Beschilderungen, bemalte Bänke, Beschädigungen und gar Zerstörungen von Biotop-Flächen nach Grill- oder Kifferpartys und gestohlene Blumen. Das Beschmieren von Schlossaußenwänden komme laut Kallensee selten vor. Genauso wie Vandalismus in den Häusern. Dort sei das Personal entsprechend stark vertreten.

„Wirklich schwere Fälle von Vanalismus haben wir zum Glück wenig“, sagt Kallensee. Der letzte Fall dieser Art ereignete sich im Jahr 2014. Kurz vor der Schlössernacht Mitte August war damals eine Marmorvase von ihrem Sockel gestoßen und dadurch komplett zerstört worden.

Da in jedem Jahr die Park-Anlagen unterschiedlich schwer betroffen sind, wollte sich Kallensee auch nicht zu genauen Kosten der Reinigung äußern. „Das liegt meist zwischen 100.000 und 250.000 Euro“, sagt er.

Für die Reinigung ist die Steinmetz-Werkstatt der Schlösserstiftung zuständig. Die Steinrestauratoren kümmern sich um die fachgerechte Beseitigung der Schmierereien, stets unter Berücksichtigung des Materials und seiner Historizität.

Die Potsdamerin Christina Geisler (51) hatte bei einem ihrer Spaziergänge durch den Park den Vandalismus an der Statue entdeckt und Bilder und einen Kommentar dazu in dem sozialen Netzwerk Facebook gepostet. „Sinnlos und für mich nicht nachvollziehbar diese mutwillige Schmiererei am Kulturgut“, schrieb sie. Der MAZ sagte sie: „Ich finde das furchtbar. Erst in der Stadt diese Schmierereien und jetzt auch noch im Park.“

Parkeintritt als Mittel gegen Vandalismus ?

Es folgte auch eine Diskussion über den Parkeintritt als Mittel gegen den Vandalismus. Das sieht Frank Kallensee gespalten. „Möglicherweise wäre die Hemmschwelle für solche Vandalismusfälle höher, aber sie würden damit auch nicht automatisch verhindert“, sagt er.

Heute Mittag war die Flora bereits wieder frei von den schwarzen Schriftzügen. Dafür waren die Steinrestauratoren der Schlösserstiftung ausgerückt.

Von Annika Jensen