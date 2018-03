Graffiti-Sprayer bedroht Zeugin

Potsdam. Am Montagabend gegen 20 Uhr tobte sich ein Graffiti-„Künstler“ im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße aus. Zum Missfallen einer Frau. Sie sprach den Schmierfink an.

Mitten in seinem Werk unterbrochen, reagierte der Mann harsch, bedrohte die Frau und machte sich von dannen.

Die Frau informierte die Polizei über ihre Vorfall. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Sprayer. Erfolglos. Doch die Beamten haben die Hoffnung, dass der Mann aufgrund der „sehr genauen Personenbeschreibung“ noch gefunden wird.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

– etwa 40 Jahre alt

– dunkelblonde kurze Haare

– kurzer Bart

– orangene Skibrille

– bekleidet mit roter Skijacke

– führte weiße ALDI-Tüte mit blauen Spraydosen und ein weißes Rennrad mit sich

Nach Angaben der Zeugin flüchtete der Täter in Richtung Potsdamer Innenstadt.

Hinweise können telefonisch unter 0331 / 5508 1224, im Internet unter www.internetwache.brandenburg.de oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Von MAZonline