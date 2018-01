Greenpeace-Mitglieder plakatieren Lidl-Filiale

Potsdam. Ein Dutzend junger Greenpeace-Mitglieder hat am Donnerstagmittag vor der Lidl-Filiale im Horstweg auf dem Parkplatz versammelt und gegen den Verkauf von „Billigfleisch“ demonstriert. Die Demonstranten verteilten Flyer an Kunden des Supermarktes und an Passanten. Zudem beklebten sie teilweise die Schaufensterscheibe des Supermarktes.

Durch die Supermarkt-Leitung wurde ein Hausverbot ausgesprochen, dem die Versammlungsteilnehmer jedoch nicht Folge leisteten. Daraufhin wurde die Polizei gerufen.

Weil @lidl auch weiterhin Billigfleisch verkaufen will, für das Schweine leiden - heute Aktion an Filiale in Potsdam. #issgutjetzt Jetzt online mitmachen: https://t.co/mtn4DbgBnf pic.twitter.com/mZDyQzj9fe — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) January 18, 2018

Da die Versammlung im Vorfeld auch nicht behördlich angemeldet war, nahmen die Beamten „Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“ auf.

Die Greenpeace-Aktivisten meldeten daraufhin umgehen eine spontane Versammlung an. Zu weiteren Störungen kam es nicht, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Von MAZonline