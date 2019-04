Hier können Sie in Brandenburg den Grill anwerfen

Potsdam Grillen in der Öffentlichkeit - Hier können Sie in Brandenburg den Grill anwerfen Frühling und Sommer sind für manche eine gelungene Gelegenheit, um den Grill anzuschmeißen. Doch das Grillen im öffentlichen Raum ist im Land Brandenburg nicht überall erlaubt. Wir sagen Ihnen, wo sich die öffentlichen Grillstätten befinden.

An ausgewählten Orten können Brandenburger in der Öffentlichkeit grillen. Tun sie dies an Stellen, die nicht dafür vorgesehen sind, drohen Bußgelder. Quelle: Sebastian Gollnow