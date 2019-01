Groß Glienicke

Ein 28-Jähriger im Drogenrausch hat in der Nacht auf Freitag in seinem Haus in Groß Glienicke eine Angehörige attackiert und so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Zudem randalierte der Mann im Haus. Die Gewalt setzte er gegenüber den Polizeibeamten fort, die zum Tatort gerufen wurden. Er verletzte einen Polizisten im Gesicht.

Der Angreifer wurde daher fixiert und in medizinische Behandlung gegeben. Er erhielt eine Strafanzeige.

Von MAZonline