Potsdam/Groß Glienicke

13 Prostituierte sind derzeit in Potsdam angemeldet. Das hat das Rathaus auf Anfrage des Ortsbeirats Groß Glienicke mitgeteilt. Keine Angaben gibt es zur Frage, wie viele der Frauen an der L20 in Groß Glienicke arbeiten.

Die Anmeldebescheinigung werde für einen „räumlichen Geltungsbereich“ ausgestellt, heißt es zur Erklärung, zudem sei es möglich, dass in Groß Glienicke tätige Prostituierte sich in einem anderen Kreis oder Bundesland für eine bundesweite Tätigkeit angemeldet haben. Sie dürften dann an der Groß Glienicker Straße arbeiten, „ohne dass die Landeshauptstadt vorher davon Kenntnis erlangt“.

Nach massiven Anwohnerbeschwerden im Ortsteil sei im ersten Quartal 2018 beim Innenministerium die Einrichtung eines Sperrbezirks für Groß Glienicke „angeregt“ worden, um die Straßenprostitution zu „unterbinden“. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Die Straßenprostitution ist an der Straße nach Seeburg bereits seit Jahren ein Problem. Zuletzt protestierten Anwohner im April mit einem Frühjahrsputz am Ortseingang.

Kontrollen auf dem Groß-Glienicker Straßenstrich gibt es laut Stadt seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes im Juli 2017 „in unregelmäßigen Abständen“. Seit Inkrafttreten der Brandenburgischen Verordnung über Zuständigkeiten im März 2018 würde „in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal die Woche“ kontrolliert.

Prostituierte mit Regenschirm an der L20 in Groß Glienicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seither habe es stadtweit fünf Anordnungen auf Anmeldung des Gewerbes gegeben, eine davon im Bereich der L20, der die Prostituierte „innerhalb kürzester Zeit nachgekommen“ sei.

Unbeantwortet blieb die Frage des Ortsbeirates zur Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Kondompflicht in den Monaten Februar, März, April und Mai 2018. Die Entgegnung des Rathauses: Es sei „fraglich, ob die Kondompflicht ... tatsächlich überprüfbar ist“.

Abschlägig ist die Auskunft zur Frage nach genehmigten Bordellen in Potsdam: „Aktuell wurde noch kein Prostitutionsgewerbe erlaubt.“ Mehrere Antragsvorgänge seien im Prüfungsverfahren.

Von Volker Oelschläger