Potsdam

Gegen 15 Uhr wurden die Feuerwehren am Sonntag nach Golm gerufen. Zwischen Golm und Geltow war eine riesige Strohmiete in Brand geraten.

Autofahrer meldeten Flammen auf einem Feld. Nach Angabe der Feuerwehr brannten etwa 700 bis 750 Strohballen in voller Ausdehnung. Wie das Feuer entstand, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten der Polizei aufgenommen.

Für die Feuerwehren gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig: Die heißen Temperaturen am Vormittag machten den Einsatzkräften zu schaffen. Durch die hohe thermische Belastung kamen die Kameraden schnell an ihre Belastungsgrenze. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

80 Einsatzkräfte dämmen Flammen ein

Die Feuerwehr war mit knapp 80 Einsatzkräften vor Ort und konnte mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bereich Schwielowsee die Flammen eindämmen. Durch die schwierige Beschaffenheit der Strohballen ist es nicht einfach, jedes Glutnest zu löschen. Das Stroh muss mit einem Radlader auseinander gezogen werden und wird dann mit Wasser abgelöscht.

Der große Einsatz wurde erst in der Nacht beendet. Zum Glück wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden hingegen ist enorm.

Von Julian Stähle