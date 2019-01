Potsdam

Bei vielen Potsdamern ist das Internet ausgefallen. Grund ist laut Mario Gongolsky vom Dienstanbieter Telecolumbus ein Brand in einem Stromversorger, durch den eine Glasfaserleitung einer ihrer Dienstleister beschädigt wurde. Die Techniker von Telecolumbus konnten zunächst nicht zur Schadensstelle vordringen, so lange die Feuerwehr zu Werke war. Seit 13 Uhr werde der Schaden nun repariert, so Gongolsky weiter. Betroffen ist ein Areal, das südlich bis Nuthetal reicht und nach Norden bis Falkensee. Telecolumbus bedauert die Unannehmlichkeiten für die Kunden.

Von MAZonline