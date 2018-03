Grünes Licht für Plattner-Campus

Babelsberg. In der Debatte um die geplante Erweiterung des Uni-Campus am Griebnitzsee durch SAP-Gründer Hasso Plattner melden sich nun auch Vertreter der Universität zu Wort – dabei werden eigene Bedürfnisse hinsichtlich von künftigen Erweiterungsplanungen am Griebnitzsee geltend gemacht, vor allem was die Fakultäten der Juristen, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der studentischen Infrastruktur angeht.

„Es ist keine homogene Uni, die hier baut“

„Es wäre uns daran gelegen, dass die universitären Interessen berücksichtigt werden“, sagte Vizepräsident Andreas Musil am Dienstag vor dem Bauausschuss. Musil betonte zwar die „große Freude“ der Universität über Plattners Erweiterungsprojekt. Gleichzeitig machte er deutlich, dass „es keine homogene Uni ist, die hier baut – es gibt einen staatlichen Teil der Uni und eine Plattner-Stiftung, die die Flächen besitzt“. In künftigen Planungen solle man auch die etwaigen Interessen der staatlichen Teile der Universität im Blick behalten.

„Inneruniversitäre Diskussion, kein Städtebau“

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) reagierte reserviert: „Eine inneruniversitäre Diskussion sollte nicht Gegenstand einer Diskussion um städtebauliche Fragen sein“, sagte der Beigeordnete. Zudem gebe es bereits einen Masterplan für die Nutzung, der zwischen der Universität und der Hasso-Plattner-Stiftung abgestimmt sei.

Ein „Waldcampus“ soll entstehen

Wie berichtet, will die neue Fakultät für Digital Engineering, die von SAP-Gründer Hasso Plattner finanziert wird und gemeinsam mit der Universität gegründet worden ist, dank deutlich aufgestockter Forschungs- und Studienkapazitäten am Griebnitzsee auf Wachstumskurs gehen. In den nächsten Jahren soll gegenüber vom Universitätsgebäude 1 – dem ehemaligen DRK-Präsidialgebäude – ein „Waldcampus“ mit Laboren und Unterrichtsräumen entstehen.

Am Dienstag gab der Bauausschuss dann grünes Licht für den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans für die Erweiterung des Campus Griebnitzsee und für eine Änderung des Flächennutzungsplans – gegen den Widerstand der Grünen und der Linken. Knackpunkt ist für die beiden Fraktionen die Debatte um die Umwandlung von Wald- in Baufläche. Der Bauausschussvorsitzende Ralf Jäkel (Linke) begründete seine Ablehnung damit, dass „die Frage der Berücksichtigung des Grüns noch nicht ausreichend bewältigt“ sei. Ungewöhnlich ist aus Jäkels Sicht zudem der frühe Beschluss über die Änderung des Flächennutzungsplans.

Grüne fordern Aufschub

Kritik kam auch von den Grünen, die eine „Werkstatt Griebnitzsee“ ins Spiel gebracht hatten. Ziel: ein Aufschub um mehrere Wochen, um zu eruieren, welchen Baubedarf Plattner hat und wie der in den Waldbestand eingefügt werden kann. Lars Eichert (CDU) hielt dagegen: Dadurch würde das Verfahren noch mehr in die Länge gezogen; die Bürgerbeteiligung erfolge dann im Zuge des Aufstellungsbeschlusses.

Baudezernent Rubelt warb für den Aufstellungsbeschluss – als Voraussetzung für den Planungsstart: „Das ist ein wichtiges Signal; bleiben Sie bei dem Projekt bitte im Boot“, appellierte er an die Ausschussmitglieder. Die Ziele der Flächennutzungsplanänderung sind nun laut Stadtplanungschef Andreas Goetzmann folgendermaßen formuliert: „Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil „Hochschule und Forschung’. – analog zum Telegrafenberg oder zum Neuen Palais.“

Von Ildiko Röd