Güterfelde

Auf eine Vollsperrung der L40 müssen sich Kraftfahrer in der Nacht zum nächsten Montag einstellen. Dies wird wegen des Brückenbaus über die vierspurige Landesstraße zwischen dem 1. Dezember, 20 Uhr, und dem 2. Dezember, 6 Uhr, nötig. Umleitungen führen – in Richtung Großbeeren ab Güterfelde und in Richtung Potsdam ab Teltow/Ludwigsfelde – über die alte L40 parallel zur neuen Straße.

Von MAZonline