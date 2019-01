Groß Glienicke

Mit einer Mitteilungsvorlage will die Bauverwaltung Potsdams das Ende des Kinderbauernhofs Groß Glienicke besiegeln. Sie sollte prüfen, wie der Bauernhof übergangslos weitergeführt werden kann, kam aber zu dem Schluss, dass dies am jetzigen Standort nicht geht.

Sie führt drei Hauptgründe dafür an: Die Gebäude einer früheren Agrargenossenschaft wurden ohne Baugenehmigung saniert oder neu errrichtet, sie stören das Landschaftsschutzgebiet, in dem sie liegen, und sie könnten eine neue Splittersiedlung entstehen lassen. Deshalb müssten alle Gebäude des Kinderbauernhofes und des Gewerbebetriebs daneben abgerissen werden. 20 Verfügungen zum Nutzungsverbot und zum Abriss sind den Eigentümern und Mietern zugegangen, aber wegen eingelegter Widersprüche ausgesetzt worden.

Gerd Gröger, 18 Jahre lang Chef der Bauaufsicht des Landes Brandenburg, hat jetzt ein Gutachten geschrieben, das die starre Argumentation der Stadt zerlegt und einen Ausweg aus der Krise weist: Man müsse einen Bebauungsplan von jenseits der Glienicker Chaussee auf das Ex-LPG-Gelände ausdehnen, das nur 250 Meter entfernt auf der anderen Chaussee-Seite liegt. Dann könnten Baugenehmigungen nachträglich beantragt werden. Und sie sind laut Gröger genehmigungsfähig, weil die Ablehnungsgründe der Stadt nichtig sind. Er bestätigt zwar, dass die Neuerrichtung von Gebäuden Baugenehmigungen braucht, widerlegt aber in allen anderen Punkten die Position der Bauverwaltung.

Wenn der Kinderbauernhof schließen muss, werden die Tiere vermutlich geschlachtet. Quelle: Spatzennest e.V.

Die Stadt will das jetzige Gelände mit der angeblich illegalen Bebauung komplett räumen lassen und den Bauernhof auf Kosten des Trägervereins „Spatzennest“ auf die andere Straßenseite in ein bestehendes Bebauungsplangebiet verlegen. Das enthält aber eine Motocross-Strecke und liegt seinerseits im Landschaftsschutzgebiet. Gröger zufolge entstünde mit dem Abriss am heutigen Standort ein Millionenschaden für den Grundstückseigentümer und den Verein.

Von Rainer Schüler