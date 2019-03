Michendorf

In der Nacht zum Montag täuschten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz der Raststätte Michendorf-Süd einen Fahrzeugschaden vor und lockten einen Mann aus dem Führerhaus seines Lastzuges. Als er den vermeintlichen Schaden begutachtete, griff eine weitere unbekannte Person durch die geöffnete Fahrertür ins Fahrzeug und entwendete eine in der Mittelkonsole liegende Tasche mit sämtlichen Ausweisdokumenten und einer große Menge Bargeld im fünfstelligen Bereich. Anschließend entfernten sich die Täter fluchtartig vom Tatort, stiegen in ein silberfarbenes Fahrzeug und fuhren davon.

Von MAZonline