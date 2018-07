Potsdam

Die 13. Stadt der Kinder im Schlaatz schließt am Donnerstagabend ihre Tore. Zuvor wird ab 14.30 Uhr groß Abschied gefeiert. Am Dienstag wurde erst ein Bürgermeister gewählt, seine letzte Amtshandlung wird wohl die Auflösung der Stadt sein.

Höhepunkt beim Stadtfest in Bautopia ist die Versteigerung der Häuser: einmalige, kunterbunte und robuste Holzkreationen. Zu haben sind: Rathaus, Bank, Polizei (mit Arrestzelle), Räuberhöhle, Bahnhof (mit Lok), Schwimmbad (bisher ohne Wasser), Museum, Hotel Transsilvanien, Kino-Disko, Spielzeugladen, Zirkus und zwei Bars.

Zur Galerie Bautopia, die aufstrebende Metropole im Nuthewäldchen am Schlaatz, verkauft ihre Immobilien – und zwar alle! Insgesamt 14 Häuser, allesamt einmalige, kunterbunte und durchaus robuste Holzkreationen, sind zu haben.

Für das Ferien-Bau-Spielprojekt zeichnet Kubus (Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit) verantwortlich. Organisiert und unterstützt wird die Stadt der Kinder: vom Bürgerhaus am Schlaatz und Treffpunkt Freizeit (Kubus), vom Familienzentrum am Schlaatz und Kinderclub Einsteinkids (EJF), vom Verein Soziale Stadt mit dem Friedrich-Reinsch-Haus, von der Evangelischen Kinder- und Jugendstelle und Kirche im Kiez, von der Juventas Crew Alpha, vom Projekthaus Babelsberg, vom Kindertreff am Stern (Stibb), vom Kinder- und Jugendbüro und Stadtjugendring, von den Stadtrand-Elfen und dem Kinderklub Unser Haus.

Von Nadine Fabian