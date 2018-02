Happy End für Potsdamer Drillinge

Potsdam. Die kritische Phase ist überstanden, die Drillinge Janosch, Uriel und Nitsan durften am Mittwoch das Klinikum Westbrandenburg in der Charlottenstraße in Potsdam verlassen.

Kurz vor Heiligabend erblickten sie im vergangen Jahr das Licht der Welt. Die Drei wurden per Kaiserschnitt geholt. Dabei waren sie deutlich leichter als 1.250 Gramm.

„Frühchen wie diese, welche ein Geburtsgewicht von weniger als 1.250 Gramm aufweisen, bedürfen einer spezieller Behandlung und Betreuung in sogenannten Perinatalzentren“, so Damaris Hunsmann vom Klinikum Westbrandenburg.

Das Klinikum ist eines von 161 Perinatalzentren der Versorgungsstufe 1 in Deutschland. Dort konnte die optimale Versorgung der neuen Erdbewohner gewährleistet werden.

Nach genau zwei Monaten, freuen sich nun alle Beteiligten, dass die Familie zusammen nach Hause kann.

„In den vergangenen zwei Monaten haben wir gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt. Um die Kinder optimal versorgen zu können, brauchen wir die Eltern immer als enge Partner an unserer Seite. Daher ist der Tag der Entlassung auch für uns Ärzte und das Pflegeteam immer etwas Besonderes“, so Oberarzt Dr. med. David Szekessy.

Im vergangenen Jahr versorgte das Klinikum Westbrandenburg 62 Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm. Darunter auch die Drillinge Janosch, Uriel und Nitsan, welche das Perinatalzentrum nach genau zwei Monaten heute verlassen konnten.

Von MAZonline