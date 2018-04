Harald Kretzschmar wird in Hannover ausgestellt

Harald Kretzschmar (86) zeichnet seit mehr als sechs Jahrzehnten Porträts. In der DDR leitete er die Sektion Karikatur im Verband Bildender Künstler der DDR. Das Wilhelm-Busch-Museum widmet dem in Kleinmachnow bei Potsdam lebenden Künstler ab 14. April eine Ausstellung. Was denkt Kretzschmar heute über die DDR?